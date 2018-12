Manu Tenorio no está bien y así lo cuenta en redes

Manu Tenorio lleva desde verano pasando sus peores meses. El cantante sufrió un cortocircuito en su casa en agosto que le provocó unas terribles quemaduras por las que ha tenido que pasar por quirófano tres veces.

Siempre ha mostrado llevar esto lo mejor posible y con mucha positividad pero hace unos días ha confesado no estar pasándolo bien y así lo ha querido compartir con todos sus seguidores a través de Instagram.

Ha publicado una foto con el siguiente mensaje: "Todos tenemos derecho a nuestros momentos de bajón. Cuando ves que otra vez te encuentras solo es lo que hay pero bueno es momentáneo. Son solo esos 5 o 10 minutos en los que no entiendes porque las cosas no son como deberían ser… pero bueno, no pasa nada. I am fighter. Son muchos años ya, ¿verdad?", ha empezado escribiendo el cantante.

"El lunes volvemos a seguir dándole forma al primer single de mi próximo trabajo y feliz, es lo que hay. Nadie va a apagar la luz que llevo dentro mientras tenga salud, mi familia siga confiando firmemente en mí y mi hijo siga creyendo que soy el mejor cantante. Y por supuesto, mi gente @fansclubmanutenoriooficial que sigue firme junto a mi después de tanto años. Venga vamos, que el camino es largo y mañana cantamos en Málaga", continúa el cantante en su post.

Finalmente termina con un poco más de humor: “No puedes vencer a alguien que nunca se rinde. He compartido esto para que no penséis eh! Que bien se lo pasa este to el rato… No queridos no… Un poquito de verdad entre tanto postureo”.

Aunque no lo esté pasando muy bien, Manu sigue trabajando duro para sacar su siguiente single. "Un single que reclama energía, vamos que nos vamos", así los describe el cantante.