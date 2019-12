Manu Tenorio se ha pasado una se ha pasado una semana ingresado en el hospital. Él mismo lo ha revelado en Instagram donde ha compartido con sus seguidores los duros momentos que ha vivido.

"Por fin estoy otra vez en casa después de una semana ingresado en el hospital. El caso es que teníamos planeado un viaje muy chulo a Suiza para conocer a papá Noel. Pero el día anterior sentí un extraño dolor en el tobillo, y por si acaso fui a urgencias. Automáticamente me ingresaron, tenía una cosa muy rara que se llama celulitis (no es la celulitis de la que estamos acostumbrados a escuchar, es otra cosa más rara y menos común)", comenzaba escribiendo en su texto.

Y añadía: "Y otra vez pinchazos, análisis, antibióticos, intravenosos, tacs, otra vez no me podía mover, otra vez apenas podía casi ni andar, hasta me costaba trabajo ducharme yo solo y mantenerme en pie… Pero en fin total como yo soy fuerte pues no pasa na, palante".

Pero reconoce lo afortunado que es de tener a su mujer, Silvia Casas, y a su hijo, con el que ha pasado toda la tarde tras llegar a casa. Eso sí, no ha podido evitar recordar lo mal que lo pasó cuando hace un año y pico tuvo que pasar por el hospital tras quemarse por un cortocircuito al encender las luces de su casa.

