Manu Tenorio se enfrenta a Lucía Etxebarría en Twitter por un texto sobre las mujeres

Manu Tenorio publicó un texto en su perfil del Twitter con el que pretendía halagar a las mujeres, aunque las palabras pertenecieran a otros tiempos. Así que ni corta ni perezosa, la escritora Lucía Etxebarría quiso aclararle unas cositas al respecto.

“Técnicamente eso se llama ‘sexismo benevolente’. Por ejemplo, hay mujeres que no tienen hijos y no forman hogares”, le respondió “sin acritud”. Pero el cantante entró al trapo ante esta declaración: “Bueno, yo como lo he conocido comparto lo que he conocido”.

Aun así, la escritora siguió intentado explicarle al extriunfito lo que había querido decir: “Lo que no vale decir es ‘las mujeres son’. Algunas mujeres son hogareñas, cocinan, les gustan los niños. Otras no, pero todas son mujeres”. Y añadió: “Y nuestro valor no reside en cocinar, tener niños y ser hogareñas. Tampoco somos superiores a los hombres”.

Manu seguía sin entenderla y defendiendo su postura: “¿Todavía estamos en este momento de los 80?”, a lo que Lucía dijo: “Ser feminista no pasa de moda”, a lo que Tenorio contestó: “No hay que hacer de todo un conflicto”.

Rápidamente, los usuarios se posicionaron a un lado u otro defendiendo las distintas posturas. Pero lo que quedó claro es que no llegaron a un entendimiento, ya que al cantante no le convenció nada la posición de la escritora y vio más un discutir por discutir, mientras que ella no lo veía así: “Manu, cariño, mis tuits han sido increíblemente cariñosos respetuosos. Abrir un debate e invitar a la reflexión no es crear conflicto”.