Manu Guix, tras confesar Rosa López que estaba enamorada de él: "Me quedé helado"

Hace unos meses, Rosa López confesaba en el documental de 'Operación Triunfo: El Reencuentro' que estuvo enamorada del que fue su profesor en la Academia, Manu Guix. La respuesta de Manu a esta declaración de amor ha sido rotunda, asegurando que no se lo esperaba para nada.

"Yo estaba en casa, viendo la televisión y, de repente, Rosa lo dejó ir y me quedé helado", aseguraba el exprofesor. Fue la propia Rosa quien, en mitad del Documental, confesó: "Se me escuchó decir 'Manu' y la gente pensó que me refería a Manu Tenorio. Pues no, yo me estaba enamorando de Guix".

La extriunfita confesó que durante su paso por el programa sintió muchas cosas, fue muy feliz y disfruto mucho, sin embargo, una de las cosas más grandes que recuerda es este amor. Un amor que para el intérprete catalán "es parte del pasado" y del que "ya no queda nada. Sólo mucho cariño mutuo", aseguró para ¡HOLA!

Incluso Manu ha revelado que fue a ver a los que fueron sus alumnos hace 15 años al Palau Sant Jordi y allí se reencontró con Rosa, a quien presentó a su mujer. La respuesta inmediata de la granadina fue: "Encantada. Oye, que yo ya no siento nada, eh, no siento nada de nada, de verdad", según ha dicho entre risas Guix.