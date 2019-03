10 maneras de hacer nuevos amigos a los 30

Tu círculo de amigos cada vez es más selecto

"¿Por qué no ser amigos?" es un hit de Hombres G, una oda al buen rollo y la amistad. Sin embargo, con el paso de los años te has dado cuenta que hace mucho que no haces esa pregunta. Tu círculo de amigos cada vez es más selecto, lo cual es maravilloso, pero ya no conoces casi personas nuevas. Si echas de menos esa época infantil en la que podías convertirte en BBF de otro niño a la hora de conocerle, practica estos trucos sociales. Tener amigos de toda la vida está genial, pero conocer gente nueva también.