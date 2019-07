Malú y Albert Rivera llevan su relación con la mayor discreción posible. De hecho todavía no la han hecho oficial, aunque ya hayan sido pillados en un par de ocasiones juntos.

Ahora sería la cantante la que habría dado un ultimátum al líder de Ciudadanos para que su relación por fin salga a la luz. Y si hace un par de meses era ella la que prefería que su relación se llevara con la mayor discreción posible, ahora es la que ha pedido dar un paso al frente.

Según se reveló en su día, Rivera no tendría ningún problema en que su romance saliera a la luz, pero era la artista la que prefería que no fuera así hasta que se formaran los ayuntamientos, ya que sus conciertos podrían verse afectados por las alcaldías que no casan con el partido de su pareja.

Pero según ha informado el periodista David González en el programa de televisión en el que colabora, ahora Malú estaría más que dispuesta a que su historia de amor saliera a la luz y que así su relación dejara de ser un secreto. De hecho la pareja estaría viviendo su primera crisis después de que la cantante le diera un ultimátum a Albert: que su noviazgo se haga oficial en las próximas semanas.

