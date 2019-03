Malú reaparece y celebra su cumpleaños tras los rumores de romance con Albert Rivera

Desde que salieron a la luz las noticias que informaban de su supuesto romance con Albert Rivera, Malú está desaparecida por completo (por este motivo). Ha cancelado compromisos profesionales, como los Premios Cadena Dial, no se manifestaba apenas en redes sociales y no sale de casa, pero eso no ha impedido que la cantante celebre su 37 cumpleaños.

La artista ha reaparecido en un día tan especial como este y ha querido compartir con todos sus seguidores una fotografía donde muestra cómo ha celebrado su cumpleaños. ¡Dale al play al vídeo de arriba para ver la imagen!

Seguro que te interesa...

La escandalosa respuesta de Laura Pausini sobre la relación de Malú y Albert Rivera