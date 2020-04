Tras hacerse pública la relación de Malú con Albert Rivera, desde ese momento, la pareja se ha convertido en una de las parejas más perseguidas por la prensa, y más desde que la cantante y el ex líder de 'Ciudadanos' anunciaron que iban a convertirse en padres.

Desde ese momento han sido muchas las informaciones que se han publicado de la pareja, pero no todas han sido ciertas…

Este miércoles la cantante se convertía en la protagonista de la portada de Lecturas, la revista aseguraba que Malú había decidido dar a luz en su casa debido al medio de contagio por el COVID-19.

Una noticia que ha provocado que, por primera vez, la cantante rompa su silencio y se ha pronunciado a través de su cuenta de Twitter.

"Llevo más de un año escuchando y leyendo mentiras sobre mi vida, a las que desgraciadamente ya me he acostumbrado. Nunca me he pronunciado, perro en estos momentos tan delicados suenan especialmente frívolas, porque somos muchas las mujeres embarazadas y preocupadas por esta situación tan complicada. Por favor, ya basta. Gracias", escribe la artista en sus redes.

