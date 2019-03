Malú bromea sobre su relación con Gonzalo Miró: “¿Os gusta o qué?”

Hace tan sólo unos días, conocíamos la relación entre Malú y Gonzalo Miró gracias a la revista Hola. La pareja habría iniciado su historia de amor hace ya varias semanas, cuando unos amigos en común les presentaron. De hecho las imágenes pertenecían al cumpleaños de Miró, donde aparecían muy cómplices.

Ahora, con motivo de un acto promocional de Swarovski del que la cantante fue imagen, todos los medios se centraron en preguntarle sobre este noviazgo sorpresa de la temporada. Pero ella se dedicó a bromear con los periodistas: “¿Os gusta o qué?”.

Es más, ni confirmó ni desmintió la relación, tan sólo dijo: “Estoy muy bien, agradezco el interés, aunque ya sabéis que estas cosas no me hacen sentir muy cómoda. Está todo muy bien”.

Eso sí, Malú sí que habló de sus ganas de ser madre, aunque ahora no sea el momento: “La verdad que ahora miso me veo demasiado involucrada en mis cosas, todo tiene su tiempo, claro que me gustaría ser madre, pero todo tiene su momento y el mío debe de ser que todavía no ha llegado”.