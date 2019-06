El otro gran acontecimiento al que asistirán juntos Malú y Albert Rivera

Malú y Albert Rivera todavía no han hecho oficial su relación. Una fuente cercana a la pareja apuntaba hace unos días que aunque el líder de Ciudadanos estaría encantado de que su romance saliera a la luz, ella prefiere no hacerlo todavía, principalmente porque la contratación de sus conciertos en localidades no afines al partido de Rivera podría verse afectada.

Pero sí que hay dos citas en las que la pareja se dejará ver. Por un lado, parece ser que la cantante y el político sí que asistirán el próximo 7 de septiembre a la boda de Melendi. Pero no será el único gran evento que tengan ese mes.

Según informa Pilar Eyre en su blog, en septiembre también acudirán juntos a la boda de Manuel Valls y Susana Gallardo. Tal y como escribe la periodista: “Probablemente asistirán a la boda, si es que siguen juntos para entonces".

Mientras tanto, todavía se espera que en algún momento antes de esos enlaces la pareja se deje ver. Eso fue lo que se creyó que sucedería en el concierto que Malú tenía en Sitges, pero también fue cancelado. Y es que todavía la artista se está recuperando del esguince que sufrió durante uno de los ensayos y por el que tuvo que ser operada.

Tal y como informaron los organizadores de sus conciertos cuando se señaló que Malú estaría cancelándolos para evitar aparecer ante los medios de comunicación: "Ni pensarlo, presenta certificados médicos y, además, ella es la principal perjudicada. Cancelando su gira, por lo menos, ha dejado de ganar un millón de euros".