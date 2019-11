Malú ha estado casi desaparecida a lo largo de todo este año. Especialmente, desde que saliera a la luz su relación con Albert Rivera, que este lunes anunciaba su dimisión como líder de Ciudadanos y su retirada de la vida política. En su discurso tuvo también palabras para su pareja, de la que dijo "ha estado aguantándolo todo, contra viento y marea en todo momento".

Malú se ha alejado casi por completo de la vida pública. Comenzó el año con una operación de tobillo que la mantenía fuera de los escenarios: "Siento en el alma no poder seguir compartiendo con vosotros esta gira que tantos momentos maravillosos nos ha dado, pero es algo que no está en mis manos, no depende de mí. Os amo y voy a seguir peleando y trabajando duro para recuperarme bien y volver con más fuerza que nunca a daros lo mejor de mí. ¡Voy a por todas, mi gente!", comunicaba la artista a sus seguidores.

Desde entonces ha estado centrada en su recuperación y a la sombra de Rivera, quien ha visto cómo en los últimos meses su liderazgo se ha ido viniendo poco a poco abajo hasta conseguir un pésimo resultado en las últimas elecciones.

La pareja se ha mantenido muy discreta en todo momento. Escasas han sido las veces que se han dejado ver en público, pero sin duda alguna la más significativa fue cuando tras una gastroenteritis acompañó a Rivera en julio durante su salida del hospital, siendo esta su primera y única aparición pública.

Ahora parece que ambos iniciarán una nueva etapa. De hecho hace unos meses que Albert se trasladaba de Barcelona a Madrid para vivir junto a la cantante, y ahora que ha dejado la política y que Malú, según sus recientes publicaciones en redes sociales, está inmersa de lleno en su nuevo trabajo, se presenta para ambos un nuevo futuro.

