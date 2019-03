Malena Costa retoma su relación con Javier Hidalgo

¿ESTARÁ PUYOL DEFINITIVAMENTE FUERA DE JUEGO?

Malena Costa ha dejado de llorar las penas por su ex Carles Puyol. Y es que la modelo no ha tardado ni tres semanas en tirar de agenda y olvidarse de su ex pareja. Nuestra chica debe tener grabado a fuego eso de que ‘un clavo saca otro clavo’ y que mejor que hacerlo con su ex… ¡Javier Hidalgo!