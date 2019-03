Malena Costa responde a las críticas que recibió tras su 'rápida' recuperación del parto

Malena Costa ha publicado en su blog cómo fue el parto de su hija Matilda y de paso ha aprovechado para responder a las críticas que ha recibido tras publicar una instantánea en Instagram dos semanas después de dar a luz.

La modelo ha contado que engordó 16 o 17 kilos en el embarazo y que a pesar de que en la imagen podemos verla estupenda y con muy buen cuerpo, todavía le quedan casi 10 por perder.

"Espero también poder callar bocas, diciendo que mi parto fue natural gracias a Dios y no tuve ningún cirujano estético, así que, que todo vuelva a su sitio será obra de mi fuerza de voluntad y constancia con el deporte y la comida", explicaba la novia de Mario Suárez.

Pero no solo le han criticado por su aspecto físico postparto, sino que también le han llamado 'mala madre' por aparecer en una imagen dando el biberón a su hija. "No sé cómo opináis tan a la ligera, porque primero de todo SÍ QUE LE DOY EL PECHO y como bien dije se lo doy porque así lo he decidido y así me ha salido, pero si decidiese no dárselo no sería ni mejor ni peor madre", comentaba al respecto.