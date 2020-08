La foto de Malena Costa con Mario Suárez donde el pelo del futbolista ha sido lo más comentado

Malena Costa ha compartido una romántica serie de instantáneas en las que aparece junto a su marido, Mario Suárez.

La pareja ha aprovechado para irse de vacaciones a las Islas Baleares en las que, acompañada de amigos, ha querido hacer saber que ''no hay verano sin beso'', como así ha asegurado la modelo en una de las publicaciones que ha compartido de su escapada veraniega. Sin embargo, en esta ocasión parece que lo que más ha llamado la atención a sus fans en su último post no ha sido precisamente el gran amor que ambos ostentan, sino el pelo que lleva el futbolista, que no ha dejado indiferente a nadie.

"Mallorca'', es el mensaje que ha escrito la modelo en las fotos en las que aparece junto al futbolista. En barco y rodeados de aguas cristalinas, ambos han posado agarrados en las preciosas imágenes en las que han presumido de lo felices y enamorados que están. Pero lo que más ha sorprendido a sus miles de seguidores, y lo que más han comentado, ha sido el pelo rizado que luce el deportista, que lejos se encuentra del corto con el que estamos acostumbrados a verle.

''Lindos, pero que se corte el pelo, por favor'', ha escrito uno de sus seguidores, y a lo que Malena, con salero y humor, le ha contestado: ''Eso le digo yo''. Sin embargo, su pelo parece haber ocasionado una multitud de sentimientos encontrados entre todos sus fans, ya que otro de ellos le comentaba: ''Déjatelo así a lo afro''.

