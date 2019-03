Malena Costa desvela los detalles de su nueva vida en Florencia junto a Mario Suárez

Cuando el Fiorentina fichó a Mario Suárez para sus filas, Malena Costa lo tenía claro: si su chico se iba a otro equipo fuera de españa, ella se marchaba con él.

Dicho y hecho: Malena se ha mudado a Florencia junto al futbolista y, aunque lleva tan sólo un mes, está totalmente integrada en su nueva vida. Pero de vez en cuando regresa a España por trabajo, en esta ocasión para promocionar unas pastillas capilares.

La modelo confiesa que ya se ha hecho su espacio, “hago pilates y me estoy buscando un gimnasio para mi entrenamiento”, explicó. Además, quiere aprender el idioma: “También tengo una profesora de italiano”.

Además, es una buena oportunidad para internacionalizar su carrera profesional: “Tengo muchos clientes italianos y me viene bien porque es otra forma de abrirme al mercado”.

De Florencia dice que “es una ciudad super bonita y tranquila. Aquí hago una vida más casera, aunque salimos a cenar y dar paseos en bicicleta”. Y, por el momento, no ha tenido tiempo de echar de menos a los suyos ni ellos a ella: “Lo llevan muy bien poruque realmente acabo de volver de vacaciones y he estado en Mallorca y con las amigas. Llevo un mes en Florencia, pero he ido y he vuelto por trabajo, así que no me echan de menos porque me han visto”.