Malena Costa se defiende de quienes la critican por tener tiempo libre para ir al gimnasio

Malena Costa ha regresado al gimnasio para ponerse en forma después de dar a luz hace dos meses a su hijo Mario. La modelo ha compartido algunos de estos momentos a través de sus redes sociales, mostrando así sus avances en la recuperación postparto.

Pero muchas han sido las críticas que la mallorquina ha recibido por tener tiempo para ir al gym en vez de pasar el tiempo con sus dos hijos, a lo que ella ha respondido clara y contundente, dejando clara cuál es su posición al respecto.

"Por varios comentarios que he podido leer estos días quiero hacer esta aclaración empezando por una pregunta. Los/las que tenéis hijos, ¿tenéis tiempo para trabajar? Y no dejáis a vuestros hijos abandonados ¿verdad? Yo también tengo que buscar tiempo para trabajar y parte de mi trabajo es ir al gimnasio y estar en forma. Porque ser modelo no sólo es poner la sonrisa delante de una cámara, hay mucho más trabajo y sacrificio detrás que no se ve y que tampoco solemos decir. Pero es muy importante cuidarse tanto por dentro como por fuera”, ha indicado.

Y es que Malena va recuperando poco a poco su rutina, sobre todo ahora que su marido, Mario Suárez, se encuentra en China con su nuevo equipo, el Guizhou Hengfeng Zhicheng FC. ¡Seguro que ya están deseando tener un próximo reencuentro!