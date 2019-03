Malena Costa confirma su ruptura con Puyol: "Está siendo duro"

Visiblemente abatida pero sin descuidar su agenda profesional, la modelo trata de refugiarse en el trabajo para tratar de superar un difícil bache en su vida personal. Ha sido ella la que ha confirmado que lo suyo con el jugador del Barça se ha acabado y confiesa que, por lo menos para ella, "está siendo duro".

Malena Costa está tratando de sobrellevar el dolor y la tristeza después de su ruptura con Carles Puyol, con quien llevaba un año saliendo.

Hace un mes se fueron juntos de viaje a Roma para celebrar su aniversario y era difícil sospechar que a su relación le quedaba muy poco. Pero el amor es así de caprichoso y de repente, una de las parejas más estables y cariñosas del panorama nacional han decidido seguir sus caminos por separado.

Ahora es la propia modelo la que ha dado por cierta la noticia que publicaba la revista Lecturas: vuelve a estar soltera. Malena Costa confirmaba a Europa Press que lo suyo con Puyol ha pasado a la historia. "Se ha terminado", comentaba con semblante triste. También ha querido dejar claro que no se ha tratado de una decisión unilateral, añadiendo: "Cuando algo se rompe es por los dos, pero todo el mundo tiene crisis".

Tal vez entre ambos pueda volver a pasar algo, aunque es un tema del que ha preferido guardar silencio y simplemente ha dejado claro: "Nunca se sabe, para mí está siendo duro". Esperemos que poco a poco la modelo se recupere y podamos volver a verla sonreír de nuevo con o sin un nuevo amor.

Por su parte, Carles Puyol no dice ni 'mu', pero sí se encarga de retuitear frases como: "No te arrepientas de lo que has hecho en un momento de tu vida, era exactamente lo que querías hacer".

Lo que sí nos queda claro es uque no se trataba de un simple 'rumore, rumore', lo suyo está finiquitado... ¡y punto!