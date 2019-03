Malena Costa: “Si Mario Suárez tuviera que irse fuera de España me iría con él seguro”

El verano está siendo el momento de los futbolistas y sus parejas para tomar muchas y decisivas decisiones.

Este ha sido el caso de Iker Casillas y Sara Carbonero que, tras muchas idas y venidas, el portero finalmente jugará en el Oporto. Esto ha llevado a que la periodista también se haya cuestionado su futuro profesional, planteándose cambiar a los fines de semana su trabajo para poder pasar el resto de la semana con su famila en la ciudad portuguesa.

Sin embargo, Malena Costa, durante una entrevista para Europa Press durante un presentación de Nescafé Shakissimo, se ha manifestado tajante en caso de que su chico, Mario Suárez, se marchara del Atlético de Madrid a un equipo extranjero antes de finalice el mercado de agosto: “Si Mario tuviera que irse fuera de España me iría con él seguro”.

La modelo sabe que por su trabajo tiene que viajar mucho, lo que no le impediría vivir en otra ciudad y seguir con su carrera profesional. Malena no sabe aun si se dará el caso, pero ha declarado: “Nunca he tenido una relación a distancia, soy muy pasional, si tengo pareja es para estar con ella. Ya le echo de menos cuando estoy de viaje, imagina si estamos separados”. Además, recalca: “Prefiero lo que a él le haga más feliz”.