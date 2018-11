Makoke revela el verdadero motivo por el que se separó de Kiko Matamoros

La revista Lecturas dedica su portada a Makoke, recién expulsada del reality en el que estaba concursando. La malagueña posa en su casa, impresionada aún porque Kiko Matamoros se haya llevado, sin ni siquiera hablar con ella, varios cuadros y los sofás en los que tantas noches han sido felices. "Creo que lo tenía que haber consensuado conmigo. Tiene todo el derecho porque la mitad de los muebles son suyos. No sé si vamos a ponernos a medir qué ha pagado cada cual. No me importa... Esta casa es mía, el día que la venda a él de corresponde el dinero que se supone que me ha prestado. Se lo voy a devolver", dijo en su entrevista.

"Kiko no me ha querido bien", es el titular de apertura de un reportaje en el que explica que no hubo infidelidades con amor o sexo, pero sí mantenía una amistad con otra que ella desconocía. "Para mí eso es una infidelidad. Fue hace cuatro años. Creo que a partir de ahí no ha pasado nada más. Sí ha estado a mi lado, pero ha habido cosas que no he hecho y me he dado cuenta de que no es la persona que yo pienso que es. No lo quiero en mi vida más. He estado engañada". Y añadía: "Me quité la alianza el 7 de agosto".

Estas declaraciones llegan después de que saliese a la luz unas imágenes de Kiko Mtamoros en actitud cariñosa con una mujer. El mismo colaborador reconocía hace unas semanas que "se lo está pasando muy bien" y es que, según aseguraba María Patiño, acude casi todos los fines de semana a una conocida discoteca y se rodea de chicas jovencitas. De hecho, últimamente se le ha estado relacionando con Sofía Suescun.

Makoke, también relata las supuestas llamadas telefónicas que recibía de Brad Pitt: "Me llamaba muchas veces a la oficina. No le dí el teléfono de casa por que me estaba separando de Javier".