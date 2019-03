Maggie Civantos, Macarena de 'Vis a Vis', se quita el mono de carcelaria para sacar su lado más chic

Maggie Civantos se ha convertido en la rubia frágil con corazón valiente de la cárcel 'Cruz del Sur' con su papel de Macarena en la serie de Antena 3, 'Vis a Vis'. La actriz, ahora envuelta en un remolino del éxito con los grandes datos de audiencia que está arrastrando la serie, ha concedido una amplia entrevista para la revista digital VIM Magazine.

Un papel que como ha confesado vio que tenía que ser suyo desde el primer momento, y es que según declara: "Macarena es mía, es que soy yo. Pocas veces en la vida ge tenido tan claro que soy un personaje".

Además confesaba: "Cuando me llamaron para Vis a Vis me crecieron las alas. Fue increíble porque durante mucho tiempo he estado luchando por sobrevivir como actriz y encontrar mi hueco".

Una actriz con un futuro prometedor pero que ya arrastra un pasado lleno de trabajo tanto en el cine como en la televisión. Además, acaba de ganar la biznaga como mejor actriz de cortometraje en el Festival de Málaga con su papel en 'Rubita'. ¡Toda una revolución de mujer y de actriz!