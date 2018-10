La madre de Elena Tablada da la cara por su hija en su enfrentamiento con David Bisbal

Elena Tablada declaraba en estos días en un programa de televisión que su relación con David Bisbal era insostenible después de todo lo que se había liado tras la publicación de una foto por parte de Rosanna Zanetti en la que aparecía junto a la pequeña Ella en la feria de Almería.

Ahora, según palabras de la diseñadora, solo se comunican por burofax. Y, por si el tema no estaba ya lo suficientemente candente tras los mensajes del almeriense a Aurelio Manzano criticando la actitud de Tablada y la publicación de Rosanna echando leña al fuego, ahora es la madre de Tablada la que se ha pronunciado al respecto en el portal Look.

“Ahora Bisbal no se lleva bien ni con su familia”, ha declarado la matriarca del clan sobre su exyerno. Asegura mantener una muy buena relación con su exsuegra y sentencia que la mala relación existente ahora entre su hija y el cantante viene motivada por Zanetti.

Defiende que ella ha recibido llamadas de atención tanto por parte de Elena como de David por publicar fotos con su nieta en las redes, pero ahora el artista muestra total impunidad con su esposa y le muestra su respaldo. De ahí que no entienda que unos puedan poner fotos junto a Ella y otros no: “Elena se pone brava conmigo si pongo una foto y David a mí tampoco me dejaba poner fotos”.