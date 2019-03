La madre de Alba Carrillo: "Me opuse a esa boda. Sabía que era una equivocación"

La guerra abierta entre Alba Carrillo y Feliciano López no deja de dar titulares. Este divorcio se ha convertido en el culebrón del verano y aunque desde que la modelo anunciara en Hola la separación no había vuelto a hablar, las cosas que se están diciendo de ella la han llevado a explotar y a escribir un post en su Instagram.

Tanto la familia de uno como la de la otra tampoco han podido guardar silencio y cada cual defiende lo suyo. Pero en esta ocasión ha sido la madre de Alba la que ha concedido una entrevista en exclusiva para Hola donde ha hecho unas sorprendentes declaraciones: “Me opuse a esa boda. Sabía que era una equivocación, pero él lloró a sus pies para convencerla”.

Ante los ataques contra su hija, Lucía, que es como se llama la señora, ha estallado: “No voy a consentir ni una mentira más”. Y añade: “Alba sigue en estado de shock, no se le han podido olvidar las palabras que pronunció Feliciano ni la forma en que lo hizo. El amor puede marcharse, pero se merecía otro trato, otro sentimiento, otro talante”.

También está muy dolida con el comportamiento de Feliciano con su nieto: “Lucas tiene cuatro años y nos pregunta, preocupado, si Feli está bien. Se me encoge el corazón cada vez que me pregunta por qué ya no le llama. Me hubiera gustado que se despidiera de él, porque estaban muy unidos”.