Madame de Rosa tomaba la decisión de abandonar su papel de influencer para retomar su profesión como enfermera en La Paz. Pero diez días después de tomar esta decisión para ayudar en la lucha contra el coronavirus se contagió, y ahora ha querido mostrar cómo se encuentra un mes después.

"Esta es la cara con la que me he levantado hoy, sin filtros ni censuras. Tengo la piel brotada, sigo con fiebre después de 30 días y esta noche acabo mi tratamiento con el Dolquine que no parece haberme ayudado mucho. Mañana tengo que volver a que me valoren los médicos", comentaba Ángela Rozas, su nombre real, mientras mostraba su rostro en su Instagram Stories.

Los stories de Madame de Rosa en los que habla sobre cómo se encuentra | Instagram Stories Madame de Rosa

Aun así, está convencida de que tomó la mejor decisión: "A pesar de todo lo que estoy pasando, quiero deciros que tomar la decisión de ir a trabajar a La Paz es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Volvería sin dudarlo".

