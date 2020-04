Aunque Macarena Gómez intenta siempre mantener a su familia lo más alejada posible de las cámaras, la actriz no ha podido evitar compartir por primera vez una foto de su hermana enfermera donde muestra el gran orgullo que siente por ella y por todos los sanitarios que están completamente volcados en esta lucha contra el COVID-19.

Un agradecimiento que cada día a las 20 horas demostramos en forma de aplausos y a través de post como este último de Macarena Gómez…

"Nunca pongo fotos de mi familia (a excepción de mi marido) pero con permiso de mi hermana y su amiga hoy me atrevo. Quiero homenajear a todo el personal sanitario de España y del mundo entero!! Gracias valientes!! Carmen, te quiero!!! Y no solo a ellos, también a cajeras, reponedores, transportistas, agricultores, y a todas las personas que no abastecen de medicinas, alimentos y de amor!! GRACIAS INFINITAS", escribe la actriz en este emocionante post que acompaña de una imagen de su hermana y su compañera de trabajo.

La hermana mayor de la actriz trabaja como médico especialista en alergología en el Hospital Universitario de la Paz de Madrid.