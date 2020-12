Las palabras de Macarena Gómez sobre el feminismo por las que se ha visto envuelta en la polémica: "Hay un discurso de odio hacia los hombres"

Macarena Gómez se encuentra en el abrasador foco mediático después de que realizara una serie de declaraciones sobre el feminismo. La actriz, durante una entrevista al programa 'Este es el Mood' presentado por la carismática Amarna Miller, ha sacado a relucir su opinión sobre la igualdad de género en la industria cinematográfica. Un curioso punto de vista, del que ya se esperaba que fuese a acarrear cierta repercusión, que está dando mucho de qué hablar en redes sociales.

''A mí no es que no me guste el feminismo radical, lo que no me gusta son las mujeres a las que les parecen tontos todos los hombres. Yo necesito a los hombres, no los infravaloro ni los construyo desde el odio. Hay que considerarse iguales que los hombres porque lo somos, pero no degradarlos'', ha defendido convencida, asegurando que lo primordial es la educación en casa desde la igualdad y afirmando que, para ella, el debate está en que los hombres tienen que hacer las mismas labores que las mujeres y viceversa: ''En mi casa cocina mi marido, pero yo friego'', ha confesado.

Además, ha añadido que ha sentido ''un discurso de odio hacia los hombres'' y que ''estamos forzando el feminismo, aunque me van a matar'', anticipándose a lo que ha sucedido después.

Unas palabras que han suscitado una serie de reacciones de lo más dispares en redes. Y es que, a pesar de que la intérprete ha manifestado que siempre ''se ha considerado una persona feminista'', han sido muchos los usuarios los que se han puesto en su contra al explicarle que es el machismo el que infravalora a la mujer y no lo contrario. Sin embargo, también ha habido otro grupo de gente que ha querido aplaudir su mensaje más sincero agradeciéndole que ''se haya salido del discurso oficial''.

A sabiendas del eco que conllevaría su opinión, la cordobesa ha querido tratar otra de las cuestiones por las que suele apostar el movimiento feminista, como el valor de las palabras: ''Esas son las pequeñas cositas que tenemos que ir cambiando. No que si una palabra termina en 'ente' forcemos a que termine en 'enta'. Son chorradas'', ha criticado.

Seguro que te interesa...

Lo que realmente se escondía tras la operación de nariz de Macarena Gómez