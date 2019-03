Macarena Gómez expresa su enfado con Renfe a través de Twitter

Macarena Gómez y su marido Aldo Comas están de lo más reivindicativos a través de las redes sociales. Y es que si hace días era el marido de la actriz el que se quejaba por el trato recibido en un restaurante a través de su cuenta de Twitter, ahora ha sido Macarena la que ha decidido 'cantarle las 40' a Renfe a través de la misma red social, al igual que lo hizo con el Metro de Madrid.

Parece que la cordobesa no se lleva del todo bien con el transporte público: "@Renfe ayer cogí tren en Chamartin (no digo destino) y no había escáner para las maletas. Ni ninguna medida de seguridad. ¿Cómo es posible?", comentó la actriz en Twitter.

Un comentario que rápidamente fue contestado por el personal de Adif reconociendo que solo hay control en los trenes de alta velocidad. Una respuesta que cabreó aún más a la actriz que reconoció que su viaje era con un tren de alta velocidad y que tampoco había pasado por ningún control. Ante esto, Renfe no tuvo más remedio que admitir que había habido un error debido a un corte de tensión puntual.