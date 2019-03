Lydia Bosch presume de hija

La actriz Lydia Bosch deslumbró en la gala de los Goya de este año con un modelito que le sentaba como un guante y que dejaba ver que estaba completamente recuperada de su divorcio y de la dura batalla legal que la enfrentó a su ex marido.

Superados los malos tiempos, Lydia, acompañada por su hija Andrea, posa radiante frente a la cámara de la revista Elle a la que ha concedido una sincera entrevista y donde confiesa su actual situación: “Todavía estoy reencontrándome a mí misma. He estado muchos años no siendo yo, pero he vuelto a tomar las riendas de mi vida”.

Lydia Bosch y su hija Andrea posan por primera vez juntas. Tras años de parón profesional, la actriz prepara su vuelta al trabajo con la serie “Águila Roja”. Mientras, su hija Andrea desvela que seguirá los pasos de su madre iniciándose en el mundo de la interpretación.