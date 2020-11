Lydia Bosch anuncia que le han diagnosticado cáncer de piel mostrando la lesión que tiene en la barbilla: "He hecho verdaderas burradas para broncearme"

Lydia Bosch ha hecho uso de sus redes sociales para anunciar una inesperada noticia el día que cumple 57 años: le han detectado cáncer de piel. Un post que ha querido compartir para revelar que "aunque la palabra en un principio asuste mucho, no es un cáncer peligroso".

"Hola querida familia, hoy es mi cumpleaños y quiero compartir con vosotros que hace dos semanas, a través de una biopsia en una lesión de la piel de mi barbilla que nunca terminaba de curar (llevaba más de un año sin darle importancia), me diagnosticaron un CARCINOMA BASAL o EPITELIOMA BASOCELULAR DE TIPO EXPANSIVO. Es CÁNCER de PIEL pero aunque la palabra en un principio ASUSTE MUCHO, NO es un CÁNCER peligroso como puede ser el MELANOMA", escribe.

Y continúa: "Se origina en las células basales más profundas de la epidermis y crecen muy lentamente, pero debe ser tratado para evitar que continúe creciendo".

Un post con el que además de compartir la noticia, pretende concienciar sobre la importancia de cuidar nuestra piel de todos aquellos factores que la dañan: "El principal factor de riesgo para desarrollar epiteliomas es la exposición al sol. Y yo desde mi adolescencia he comprado todas las papeletas para tenerlo. He hecho verdaderas burradas para broncearme. Y el efecto acumulativo del sol en mi piel me ha provocado esto. Tenemos que tomar conciencia y hacernos revisiones también de la piel anualmente para evitar males mayores. Yo voy a empezar a cuidarme en serio y os compartiré por aquí mis avances y descubrimientos".

Y concluye mostrando una vez más su gran simpatía y naturalidad: "Ahora en nada soplaré las velas, pediré mi deseo y empezaré a leer y a escuchar cada uno de vuestros mensajes… GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS por VUESTRO INCONDICIONAL CARIÑO".

Y es que nada más publicar este sincero post, donde muestra en una foto la lesión que tiene la barbilla, la actriz y presentadora ha recibido un sinfín de mensajes de apoyo.