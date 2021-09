Luna Serrat, la nieta de Joan Manuel Serrat, revela la verdadera razón por la que se dedica a las redes sociales

Con tan solo 24 años Luna Serrat es una de las influencers más populares de nuestro país. Todavía no acumula tantos seguidores como algunas influencers más asentadas en las redes sociales como pueden ser Dulceida, Laura Escanes o Madame de Rosa, sin embargo, Luna es invitada a todos los eventos que se cuecen en este mundillo. La joven es muy dinámica y apasionada de los planes nocturnos en la capital española a los que acude con rostros conocidos como los de Anita Matamoros o Anna Ferrer, dos de sus grandes amigas.

La nieta del famoso cantautor Joan Manel Serrat se ha hecho un hueco entre las celebrities del momento. Lo cierto es que es una chica muy responsable y aplicada en sus estudios, hizo la carrera de Periodismo y estuvo trabajando en una conocidísima radio nacional. Actualmente espera poder trabajar en el mundo de la interpretación del que es una verdadera amante. Y es que Luna ha descubierto su verdadera pasión: ser actriz. La creadora de contenido va a perseguir su sueño a toda costa y ha revelado a 'Europa Press' el verdadero motivo por el que se dedica a las redes sociales: "Soy influencer para pagarme los estudios de interpretación y música". Su presencia en redes le ha permitido ser imagen de varias firmas de moda, cosmética y joyas, lo que le ha permitido tener un colchón económico con el que sostener su vida personal y profesional.

La joven ha dejado claro que no va a "vivir del cuento" y que no es una 'nini' (ni trabajo ni estudio), "Cuando tenga que ponerme a buscar trabajo no se me caerán lo anillos", ha sentenciado de forma contundente. Aunque parezca que lleva una vida de lujo junto a otras de sus amigas influencers Anita, Alba Díaz o Marina Romero por la capital, esta segura de que no se va a dejar llevar por los placeres del famoseo y que es una chica trabajadora.

