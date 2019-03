La luna de miel de Cayetano Rivera y Eva González, Sergio Ramos y Pilar Rubio padres de nuevo y la nueva novia de Dani Martín, en las portadas del corazón

Unos felices Cayetano Rivera y Eva González aparecen en la portada de Diez Minutos. Los recién casados han vivido una idílica luna de miel en Australia, y no sólo eso, sino qu ademásn la pareja disfruta de un viaje apasionante que también les llevará a Tailandia y Maldivas… ¡Y nosotros que nos morimos de envidia!

El mundo vip baby también está en pleno auge en esta publicación: el paseo de Tamara Gorro y su marido Ezequiel junto a su pequeña Shaila, la presentación en sociedad de Marco, el segundo hijo de Sergio Ramos y Pilar Rubio, o el tercer hijo que viene en camino para Jose María Manzanares y su mujer Rocío, hacen que la cigüeña esté de lo más ocupada.

Una enamorada María Teresa Campos aparece en la portada de Lecturas. Además, esta revista también habla de la ruptura de Chabelita y Alejandro Albalá. Que sí, que sí, que la pareja ha roto tras un año juntos y al parecer ha sido él el que ha puesto tierra de por medio. ¿Qué habrá pasado entre estos dos? ¿Los veremos contando su desamor de plató en plató?

La felicidad de Pilar y Ramos tras dar su bienvenida a Marco vuelve a ser el tema de portada de la revista Semana. Después de la primera noche del bebé, la parejita no dudó en presentar a su peque a través de las redes sociales con una tierna imagen de los tres juntitos. ¡Más monos!

Las celebrities que por fin aceptan su cuerpo son la portada de InTouch. Demi Lovato, Cindy Crawford o JLo son algunas de las famosas que están en contra de la extrema delgadez y que se sienten orgullosas de sus cuvas y de sus imperfecciones. ¡Cómo debe de ser!

Los problemas para tener un hijo de Daniel Craig y Rachel Weisz, la relación de Jorge Lorenzo con la ex de Piqué y Kim Kardasihan hasta el ‘moño’ de estar embarazada tras ganar casi 25 kilos, son los otros temas destacados de la portada.

Por último, la portada de Cuore está llena de amor y desamor. Por un lado, la nueva chica de Dani Martín. El cantante ha sido pillado con una misteriosa morena en una escapada a Zahara de los Atunes, dónde ha ido también con todas sus ex, donde los besos y los arrumacos no han faltado. ¡Love is in the air!

Además, la pareja sorpresa de la que ya hablábamos la semana pasada vuelve este miércoles: Álex García y Manuela Vellés siguen dando de qué cotillear y es que si lo de esta nueva pareja es verdad, porque yo todavía me hallo patidifusi, han roto con sus respectivas parejas: Verónica Echegui y Miguel Ángel Muñoz. ¿Cuándo nos enteraremos de lo que ha pasado aquí?