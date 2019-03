Luis Merlo publica una serie de enigmáticos mensajes que hacen saltar las alarmas de sus fans

Luis Merlo ha compartido durante estos días varios mensajes a través de su cuenta de Twitter con todos sus seguidores un tanto enigmáticos y con un tinte nostálgico. Tras leer sus tuits sus fans se han preocupado por su estado debido a lo desconcertante de los mensajes.

"Cada persona que vemos está luchando en una batalla de la que no sabemos nada" o "No envejecemos cuando se arruga la piel, envejecemos cuando los sueños y las esperanzas se arrugan.", rezan alguna de sus últimas publicaciones.

A la persona feliz se le nota. No critica, no envidia, no juzga. No busca pelea y no se muere por ser el centro de atención. #FelizDomingo