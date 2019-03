Luis Mateucci responde a las acusaciones de Oriana Marzoli tras su ruptura

Oriana Marzoli y Luis Mateucci han roto su relación tras dos años juntos. Pero esta no promete ser para nada pacífica ya que los dos andan a la gresca lanzándose todo tipo de lindeces.

Oriana era quien visitaba hace unos días un plató de televisión para tacharlo de “antisexual” y “poco higiénico”, y ahora es el portal Cotilleos.es el que se ha puesto en contacto con el argentino para que responda a estas acusaciones.

“Está despechada, busca una tontería para hacerme quedar mal”, declaraba Luis a este medio. Y añadía: "Me dio pena. Es una lástima verla así”. Además, asegura que todo lo que dijo poco tiene que ver con él puesto que es inventado: “Eso no es revelar ninguna intimidad. Si todo eso hubiera sido cierto, no habría estado dos años conmigo”.

Para Oriana, su ex tratará ahora de hacerse un hueco entre el faranduleo en nuestro país. Aunque según las palabras de Luis: “Dos días antes de irme me dijo que si entrábamos otro año a un reality competiríamos juntos”.