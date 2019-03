Luis Fernández: “Después de Ana Fernández he tenido una novia durante siete meses”

Si pensábamos que tras su ruptura el pasado verano con Ana Fernández el amor no había llamado a la puerta de Luis Fernández, ¡de eso nada! El actor ha confesado que se enamoró perdidamente de una joven desconocida y que vivió un intenso romance durante siete meses…

“Después de Ana he tenido una relación seria de siete meses que no ha podido ser. Estoy algo triste por no hacer bien las cosas, mi situación y mi trabajo no me dejan tiempo para nada y me he quedado solo. Si Dios quiere espero volver con ella…”, cuenta para la revista InTouch.

¡¡¿Perdona?!! ¡¡De piedra nos dejas Luis!! Y es que si echamos la vista atrás, Luis y Ana pusieron punto y final a su relación el pasado verano, que justo coincide con las fechas en las que empezó su noviazgo con la misteriosa chica.

Una noticia que ya adelantó para Celebrities.es al confesar que sus proyectos personales estaban "aparcados por el momento". Eso sí, el actor parece estar dispuesto a reconquistar a su misteriosa ex y a juzgar por sus palabras está dispuesto a todo por recuperarla.

Pero Luis, ¿quién es ella? ¿En qué lugar os enamorasteis? ¿Por qué tanto secretismo? Muchas preguntas sin respuesta que nos han dejado el corazón en un puño y que esperamos resolver lo más pronto posible…