El "lugar favorito" de Pilar Rubio en su regreso a Madrid

Desde que Sergio Ramos se despidió del Real Madrid y anunció posteriormente su fichaje por el PSG, el futbolista y su familia han comenzado una nueva etapa en París. Tanto él como Pilar Rubio y sus cuatro hijos ahora tienen que adaptarse a su nueva vida en la capital francesa, pero la presentadora seguirá cumpliendo con sus proyectos profesionales aquí en España.

Hace poco descubríamos que la presentadora de 'El Hormiguero' iba a utilizar el avión privado de su marido cada semana para viajar a Madrid desde París, y viceversa: "Por mi parte, me enfrento a uno de mis retos más complicados, estar con mi familia, en la que todos somos uno, en París, a la vez que en Madrid donde seguiré realizando mis distintos compromisos profesionales. Este tiempo tendré un nuevo mejor amigo: el avión. Seguro que me invento alguna afición nueva para las horas de vuelo".

Sin embargo, ahora se encuentra pasando unos días en Madrid y ha querido visitar el que es su "lugar favorito" de la capital junto a sus hijos. Pilar Rubio y sus pequeños han acudido al autocine a ver la película 'Space Jam' y ella mismo revelaba que quería terminar el día en la noria pero que Marco no quiso: "No hubo manera. No estaban en modo aventurero".

Pilar Rubio y sus hijos en el Autocine de Madrid | Instagram Pilar Rubio

Además, Sergio Ramos, que se quedó en París para trabajar al máximo en la pretemporada de su equipo, respondió a la publicación: "Os echo de menos. Os quiero".

No es el único rostro conocido que se encontrará el próximo año en París, ya que Hiba Abouk también se ha mudado a la capital francesa junto a su marido, Achraf Hakimi, que también ha fichado por el PSG, y el hijo de año y medio que tienen en común.

