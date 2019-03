Lucía Villalón se sincera sobre su ruptura de Chicharito y habla de los duros momentos que ha pasado

Lucía Villalón acaba de vivir una de las etapas más difíciles de su vida, por un lado debido a unos problemas pulmonares que ha padecido y por lo que ha tenido que ser intervenida, y por otro debido a la ruptura de su compromiso con el futbolista Chicharito con quien se iba a casar el próximo verano en su Cantabria natal.

Así, la periodista ha asistido al desfile del diseñador Jorge Vázquez con motivo de la Semana de la Moda de Madrid donde ha concedido una entrevista al medio 'LOC' y ha hablado de todos estos duros momentos.

En primer lugar Villalón explica que ya se encuentra bien del neumotórax que le dio declarando que está perfectamente aunque fue bastante grave: "De un pulmón ya perfectamente arreglada y el otro lo tenía bien, así que bien. El primer neumotórax me dio en Alemania. No me lo diagnosticaron bien y me fui a trabajar a Barcelona y en el avión casi me muero".

Y es que, Lucía estuvo al borde de la muerte tal y como ella misma comenta: "Estuve a punto de morir la primera vez. Luego, la segunda vez, me dio otro neumotórax en Barcelona dos meses después mientras trabajaba. Yo sabía lo que era perfectamente y le dije a mi jefe que me iba al hospital cuando acabara el programa".

Además, la reportera ha hablado de Chicharito y su ruptura confesando que uno de los motivos por lo que han terminado se debe que el futbolista no le apoyo durante su enfermedad, afirma a este medio. Y todo esto generó otros problemas.

Lucía confiesa que actualmente no tiene ningún tipo de relación con el deportista y también ha hablado sobre el nuevo romance de su ex con la actriz mexicana Camila Sodi: "Bueno, cada uno hace su vida y cada uno tiene sus tiempos de reacción o de luto, como se quiera llamar. Si él ha rehecho su vida, que le vaya muy bonito".

La periodista destaca que lo peor de su ruptura ha sido "la deslealtad", recalcando: "No me lo esperaba... ¡Me iba a casar con él!".

Aunque para superar esta etapa tan dura ha sido imprescindible el apoyo de su familia y amigos quienes han sufrido junto a ella al verla sufrir. Tanto en la enfermedad como en la relación, comenta ella misma.

Por último, Lucía afirma rotundamente que nunca volverá a estar con un futbolista y que no ha cerrado las puertas a otra relación pues, "sigo confiando en el amor", concluye.