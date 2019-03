Lucía Villalón dice adiós al peor año de su vida

El 2017 ha sido un año realmente malo para Lucía Villalón. La periodista sufrió dos neumotórax que casi le cuestan la vida y la obligaron a permanecer ingresada en un hospital español. Durante ese tiempo en el casi pierde la vida, su novio en aquel entonces, Chicharito, no estuvo a su lado para apoyarla lo que supuso el fin de su relación, poco antes de que la pareja fuera a contraer matrimonio. Un duro golpe para Lucía del que se ha recuperado no sin esfuerzo.

Por eso, al comenzar un nuevo año, ha querido dejar una reflexión en las redes sociales en la que hace balance de este último año y agradece que por fin se haya acabado. "Pasados unos días te lo puedo decir... Querido 2017, qué bien que has terminado! Qué ganas tenía de despedirte, de decirte adiós y no volver a saber de ti", publicaba junto a una fotografía suya en la que sale muy sexy.

"He pasado de los peores momentos de mi vida contigo. He sufrido como nunca en 29 años contigo... y he de contarte que SOLO moría de ganas de decirte: HASTA LUEGO MARICARMEN!!", escribía al recordarlos momentos tan duros por los que ha pasado.

Aunque la periodista reconoce cuánto ha aprendido de las batallas que ha tenido que librar a lo largo del este año. "Si no fuese por ti no sería la persona que soy. Si no fuese por ti no habría tomado las decisiones más dolorosas pero más sabias de mi vida. Si tú no hubieses ocurrido quizás no estaría donde estoy y no tendría lo que tengo. Y lo que tengo son personas espectaculares a mi lado y salud (y que sepas que eso lo es TODO!!). Así que gracias de todo corazón porque te he vivido (como he podido...) y, gracias a mis personas, te he sobrevivido...".

Afortunadamente ya está completamente recuperada de sus problemas de salud y ha vuelto a disfrutar de la vida compartiendo tiempo con los suyos, aunque de momento no tiene pareja.

Y aunque para ella este ha sido el peor año de su vida, para Chicharito ha sido todo lo contrario. Así despedía el año el futbolista quien agradece a todas las personas con las que ha compartido el 2017 por hacerlo el mejor año de su vida.