Lucía Rivera confiesa que ha sido víctima de un robo

Lucía Rivera ha utilizado las redes sociales para comunicar que el pasado sábado 24 de noviembre había sido víctima de un robo en la calle, aunque no ha dado muchos detalles al respecto. Lo único que sabemos es que ha subido una foto a su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje: "Ayer me robaron el bolso. GRACIAS".

Como era de esperar sus seguidores se alarmaron y le comentaron cosas como: "Denuncia cuanto antes", "Que faena de verdad. Que mal me sabe", "Que pena, pero la carita de ángel no te la robaron". Si embargo, parece que Lucía no lo lleva tan mal y bromea con sus fans: "Hoy hago equipo de investigación y lo encontraré", le contesta a un seguidor.