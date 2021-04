Lucía Rivera demuestra que la relación con su padre Cayetano Rivera no es muy fluida

Mucho se ha rumoreado siempre sobre la relación que existe entre Cayetano Rivera y su hija Lucía Rivera, a quien adoptó durante su matrimonio con la madre de la joven modelo, Blanca Romero.

Y aunque ellos siempre han intentado demostrar que hay buena relación entre padre e hija, las cosas parece que son más distantes de lo que nos intentan hacer ver.

Este jueves la joven estaba disfrutando en Madrid de una cena con amigos cuando de pronto se encontró a la prensa, y siempre tan educada como siempre, la modelo dedicó unos minutos a hablar con la prensa.

Una conversación donde conoció los nuevos planes de su padre, y es que Lucía Rivera desconocía que su padre se estuviese sacando la licencia para ser piloto privado.

"No había oído que mi padre se estaba sacando la licencia para ser piloto privado, pero estoy aquí con mis amigos y no me gustaría mezclar... Está bien aprender cosas nuevas", confesaba la joven a los medios. En el vídeo de arriba te dejamos sus declaraciones al completo.

Desde hace años, la joven está completamente volcada en su carrera como modelo protagonizando campañas para importantes campaña de moda.

Además, en las redes, Lucía Rivera triunfa como influencer con sus increíbles posados. Una plataforma donde acumula 160 mil seguidores.

Con el parón en las plazas de toros por el covid, Cayetano ha decidido emplear su tiempo en esta nueva aventura y convertirse en piloto privado. Un curso que está llevando a cabo en el Real Aeroclub de Málaga. Así lo mostraba recientemente a través de sus redes sociales donde compartió un vídeo con todos sus seguidores a través de su cuenta personal de Instagram.

Desde hace tiempo, el torero y su mujer, Eva González, decidieron trasladarse a vivir a Sevilla donde viven más cerca de la familia de ambos.

Seguro que te interesa...

Lucía Rivera confiesa si ha hablado con su padre Cayetano Rivera del conflicto que el hermano del torero, Kiko Rivera, mantiene con su madre Isabel Pantoja