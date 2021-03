La sorprendente reacción de Lucía Rivera al ser preguntada por su ex, Marc Márquez, y María Pedraza tras haber sido pillada sin mascarilla en plena calle

En plena crisis sanitaria, y con unas cifras de fallecidos preocupantes a causa del Coronavirus, los rostros conocidos deberían ser los primeros en dar ejemplo y, conscientes de su influencia en la sociedad, respetar las medidas restrictivas para luchar combatir la pandemia.

Sin embargo, son ya numerosos ejemplos los de famosos que se han saltado a la torera las prohibiciones y se han dejado ver sin mascarilla, sin respetar la distancia de seguridad o incumpliendo el toque de queda. Victoria Abril, Elena Tablada, Victoria Federica y Froilán... y ahora Lucía Rivera, a la que hemos pillado saliendo de un restaurante sin mascarilla.

Coincidiendo con el tercer cumpleaños de su hermanito Cayetano, hijo de Cayetano Rivera y Eva González, la modelo disfrutó de una divertida cena de amigos en un conocido restaurante madrileño. Tan relajada estaba Lucía que se olvidó de la mascarilla quirúrgica y fue al ver a las cámaras cuando, consciente de su error, decidió poner pies en polvorosa y huir a las carreras para intentar que no la grabásemos incumpliendo las normas anti Covid.

Cansada de su carrera después de unos minutos de sprint, y mientras sus amigos la tapaban para que se pusiese la mascarilla, la hija de Blanca Romero confesaba que está "muy bien" y confirmaba que había felicitado al pequeño por su cumpleaños.

Asegurando que sigue soltera y que no tiene ganas de enamorarse, Lucía no ha podido evitar reírse cuando le hemos preguntado por los rumores que relacionan a su ex, Marc Márquez, con la actriz María Pedraza. "Estaría genial, ojalá", ha señalado la modelo cuando le hemos preguntado por este supuesto romance, añadiendo que "me alegro, ella es una chica muy guapa".

Muy discreta y asegurando que "no hablo de mi vida privada, soy una tía muy normal y no me gusta esto", Lucía evitaba pronunciarse sobre Karelys Rodríguez, que recientemente dejaba caer que Cayetano la había felicitado por San Valentín. "De esto no me habléis, yo no quiero saber nada. No por favor. Yo me dedico a mi trabajo y ya", afirma la modelo, antes de concluir con una misteriosa reflexión que no sabemos a quién irá dedicada: "Cada uno sabe lo que tiene que hacer y lo que no. Yo duermo con la conciencia muy tranquila". ¡Dale al play y no te lo pierdas!

