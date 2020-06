Lucía Rivera reaparecía esta semana ante los medios como imagen de una conocida firma de complementos. La joven modelo dice sentirse feliz y tranquila tras su ruptura con Marc Márquez, y por el momento su corazón sigue soltero.

Durante el confinamiento, a Lucía se le relacionó con el también modelo Álex Sánchez de Mora, aunque se ha encargado de desmentir que hubiera algo entre ellos: "No, no hay nada entre nosotros. Somos amigos y ya está. Aunque no puedo hablar mucho sobre ese tema. Porque, al final, cuando hay dos personas involucradas no se puede hablar. Pero somos amigos, hay colegueo", aseguraba al medio LOC.

Y tras la insistencia de los medios de emparejarla con otros hombres, Lucía se ha mostrado muy clara al respecto: "Lo que no entiendo es por qué nunca me emparejáis con mujeres y siempre me emparejáis con hombres. Los mismos comentarios que tengo con mujeres son los mismos comentarios que tengo con hombres, ¿por qué dais por hecho mi sexualidad siempre?".

Es más, ha defendido que está abierta a todas las posibilidades: "Es que me da muchísima rabia que se dé por hecho la sexualidad de una mujer siempre. ¿Os dais cuenta que es un poco un micromachismo? Lo veo feo".

