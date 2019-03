Lucia Rivera, la hija de Blanca Romero, cuenta los detalles de la relación con su padre, Cayetano Rivera

La hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera, Lucía Rivera, ha contado los detalles de la relación con su padre y de su nueva vida en la presentación de la nueva aplicación Linggers, para amantes de la series.

En la presentación que asistió con su madre, Lucía explicó sus planes de futuro y su nueva vida madrileña donde quiere estudiar moda e iniciar su carrera como modelo. También ha hablado de su buena relación con su madre que la acompañó al evento: "Es protectora hasta cierto punto, pero no te agobia. Me guío por ella, aprendí a posar viéndola y desde pequeña quería hacer lo que veía en ella. El mayor consejo que me ha dado es que sea reservada".

Ahora que se va a Madrid, la joven pretende que su relación con su padre mejore: "Ya hablé con él y a ver si le veo y quedamos y retomamos el tiempo perdido. Ahora la relación es muy buena, pasamos un periodo de distancia. Las ganas, el orgullo no te lleva a ninguna parte y menos entre un padre y una hija, que no somos amigos, somos familia", explica Lucía.