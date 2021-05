Lucía Rivera, lo que ha tenido que vivir por ser hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera

Lucía Rivera ya era un rostro conocido desde pequeña. Protagonizó junto a su madre, Blanca Romero, y Cayetano Rivera, quien la adoptó con sus apellidos, la boda de la ya expareja en 2001 en Gijón, tierra de la novia. El matrimonio se separó tres años después y cuando cumplió la mayoría edad se convirtió de nuevo en el foco mediático al lanzar su carrera como modelo.

El estar siempre en bajo las cámaras le ha hecho convivir con ello. Así lo compartía con sus seguidores durante un preguntas y respuestas en el que contestaba a cómo sobrevive estando constantemente perseguida por los reporteros y paparazzi.

“No considero que sea una persecución constante. Sí que hay épocas en las que me siento más “perseguida” si se puede decir así, que otras. Vivo con ello desde que nací y muy pocas veces me hace sentir cómoda”, señala Lucía.

Y comparte lo que realmente le molesta de esta situación: “Me molesta mucho más (dentro de lo poco) que se saquen noticias de contexto, o que se digan mentiras. Aunque todo se acaba normalizando”.

Algo que ha experimentado de cerca no hace mucho durante su relación con el piloto de Moto GP Marc Márquez y su posterior ruptura, así como con sus idas y venidas con la relación con su padre, algo que siempre le ha perseguido, sobre todo desde que decidió hacerse un hueco en las pasarelas.

