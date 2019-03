Lucía Rivera habla de su padre biológico

Lucía Rivera se ha convertido ya en una de las imágenes imprescindibles de las campañas de moda. La hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera volvía a posar ante los medios como imagen de Ebay en un evento celebrado en Madrid.

Un evento donde además de hablar sobre su futuro hermano, fruto de la relación que mantiene su padre Cayetano con Eva González, la modelo ha hablado sobre su padre biológico.

Un tema que la joven intenta mantener en un segundo plano debido a la frustración que siente, tal y como revela a ABC: "Al conocer a mi padre biológico, viví una escena bastante absurda. Y me di cuenta de que no me hacía falta. Le he perdonado, pero no es nada mío".