Lucía Rivera y las declaraciones más duras sobre su vida

LA MODELO TRIUNFA EN INSTAGRAM

Lucía Rivera ha dado una entrevista en la que se ha mostrado más sincera que nunca. Y no, no ha sido utilizando la herramienta de Instagram que está dando tanto que hablar. A pesar de que la modelo es toda una influencer, no ha querido unirse a la tendencia que están siguiendo las celebrities. La hija de Cayetano ha hablado para la revista '¡Hola!' donde ha confesado cosas tan personales como que siente más madre a su abuela que a Blanca Romero.