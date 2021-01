Lucía Rivera confiesa por primera vez cómo fue su ruptura con Marc Márquez: ''Me costó mucho''

Lucía Rivera siempre se ha mostrado bastante cauta a la hora de hablar sobre su vida personal. Y más, cuando de una ruptura se trata. Tal y como demostró meses después de romper con el piloto de motociclismo, Marc Márquez, quienes acabaron su relación en marzo del año pasado, cuando, sin entrar en detalles, rompió su silencio para pedirle a sus seguidores respeto: ''Estoy intentando no pensar en ello para estar bien y ser positiva, pero hay comentarios que me duele que me digan''.

Sin embargo, ahora, casi un año después de que se confirmase su ruptura y ante la posibilidad de que su ex haya encontrado de nuevo el amor en María Pedraza, quien terminaba recientemente su relación con Jaime Lorente, la joven de 22 años ha querido sincerarse con sus 161 mil fans y no ha dudado en responder a la comprometedora pregunta de una usuaria.

Ha sido a través de sus Stories de Instagram desde donde le han preguntado: ''¿Acabar con tu última relación te hizo cambiar y quererte más que antes?''. Ante esta cuestión, la hija de Cayetano Rivera y Blanca Romero ha respondido rotundamente: ''Pues sí, la verdad. Y me costó mucho''.

En su día, ante la posibilidad de que Márquez hubiese iniciado una nueva relación, que finalmente quedó en un simple rumor, la influencer opinó: ''Me da bastante igual, pero supongo que no es verdad. Ya puede hacer lo que le dé la gana''. ¿Qué pensará ahora de los indicios que apuntan a que su ex y la actriz podrían estar juntos?

Seguro que te interesa...

Lucía Rivera denuncia públicamente lo peor que le ha pasado en 2020