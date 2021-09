Lourdes Montes revela cuál es su verdadera relación con Eugenia Martínez de Irujo

Este pasado fin de semana Lourdes Montes asistía a la Madrid Fashion Week. Acompañada por una amiga y vestida de Perdagaz, la andaluza fue una de las presentes en el desfile de la prestigiosa firma de moda y quiso atender a la prensa que no dudó en hacerle la pregunta del millón.

En cuanto a la vuelta al cole de sus hijos, Carmen y Francisco, la abogada explica que ''ya está todo un poco ubicado, después de dos semanas la normalidad ya la hemos retomado y muy bien, muy contenta''. Asimismo, con respecto a si le gustaría darle un nuevo hermanito o hermanita a sus pequeños y a Tana Rivera, confiesa que no descarta ampliar la familia: "No, yo nunca lo he descartado, yo siempre quise tres niños''.

Tanto es así que, asegura que su marido Francisco Rivera estaría dispuesto a convertirse en papá por cuarta vez y añade que la primogénita del torero estaría encantada: "Tana está encantada con los otros dos, o sea que sí (…) Ella me acompaña, me ayuda… la verdad es que es estupenda, no puedo tener más suerte'', dejando prueba de su buena relación.

Sin embargo, esa bonita sintonía también se ve reflejada en la relación que mantiene con Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo, a quienes no ha dudado en dedicarles unas sinceras palabras: "Claro, yo creo que mientras más fácil sea la vida y más normalidad, mejor. No hay ningún problema. Eugenia es encantadora, con mis niños es cariñosísima, conmigo es estupenda, Narcís es un cielo, con lo cual, ¿por qué nos vamos a llevar mal?''.

De quien no ha querido pronunciarse es sobre Julián Contreras, el hermano de su marido, quien recientemente aseguraba que la relación con Francisco y Cayetano Rivera había mejorado.

Seguro que te interesa...

La imagen de Cayetana Rivera presidiendo en la Goyesca como hicieron sus abuelas