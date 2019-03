Lourdes Montes, Patricia Rato y Susana Ibarra no faltaron a los Premios Telva de Solidaridad 2013

SU PROMETIDO FRANCISCO RIVERA NO PUDO ASISTIR AL ACTO

Hay muchos tipos de premios y Telva cada año otorga unos muy especiales, los de la solidaridad. Esta vez la ganadora no ha sido otra que Lourdes Montes, la abogada que ha robado el corazón al ex torero Francisco Rivera, su actual prometido. Ella habló de sus experiencias en un orfanato de Ucrania y Patricia Rato, Pasión Vega, Sandra Ibarra y Raquel Sánchez Silva, entre otras 'celebs', no quisieron perdérselo.