Los amigos de Mario Casas lo despiertan tirándole un cubo de agua

Despertarse es probablemente uno de los mayores dramas que vivimos día a día sobre todo si tienes que levantarte de la cama cuando todavía desear seguir remoloneando un poco más. Pero mucho peor es que te despierten como los amigos de Mario Casashan levantado al actor.

Y es que, el intérprete estaba durmiendo junto a unos amigos suyos cuando estos decidieron que ya era hora de que Mario abriera los ojos. Así, tal y como vemos en un vídeo del momento uno de ellos cogió un barreño con agua y se lo tiró mientras Casas tenía unos dulces sueños.

El ex de Berta Vázquez ha demostrado su gran sentido del humor subiendo este momentazo a Instagram donde titula el vídeo: "¡Fresquito y tropical!", algo que indica que el actor no es nada rencoroso. No te pierdas el vídeo aseguramos que no tiene desperdicio.