Los increíbles y marcados abdominales de Lorena Gómez tan solo unos meses después de ser madre

El pasado mes de mayo, Lorena Gómez y René Ramos se convertían en padres de su primer hijo en común, el segundo para el hermano de Sergio Ramos que ya es padre de una niña fruto de una relación anterior.

Desde que el pequeño, al que llamaron igual que su padre, llegó al mundo, la cantante ha ido compartiendo con sus seguidores cómo está viviendo está emocionante etapa de la maternidad.

Con sus followers comparte su pasión por la música, sus nuevos trabajos, algunos consejos de estilo de vida o los resultados que está obteniendo con sus entrenamientos…

Recientemente la artista publicaba una imagen con la que ha dejado muy sorprendidos a sus followers, y es que tan solo unos meses después de dar a luz, Lorena Gómez ya presume de unos marcados abdominales.

Y es que como ella misma reconoce, ser madre le ha cambiado: "Mis hormonas ya no me convencen para quedarme tumbada en el sofá"…

"Desde que comencé mis entrenamientos con @yosoymamifit mi cuerpo y mi mente son más fuertes. Mi fuerza de voluntad ha crecido día a día dejando las excusas y la pereza a un lado. Mis hormonas ya no me convencen para quedarme tumbada en el sofá cuando no tengo ganas de entrenar. Y mi tiempo es ORO. Por eso aprovecho cada instante, aunque sea corto, para dedicarme a mí. Para quererme, cuidarme, mirarme al espejo y aceptar lo que me gusta y lo que no. Porque para dar lo mejor a los demás primero tienes que darte y cuidarte tú", escribe Lorena Gómez junto a este post donde presume de cuerpazo que te enseñamos en el vídeo de arriba…