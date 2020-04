Entre una de las muchas personas conocidas que han dado positivo en COVID-19 se encuentra el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta. En febrero saltaba a la prensa la noticia de que Mikel se había contagiado, y no ha sido hasta ahora cuando su mujer, Lorena Bernal, Miss España 1999, se ha pronunciado por primera vez.

La modelo ha utilizado sus redes sociales, y ha hablado a través de dos vídeos que ha publicado en Instagram.

Con su marido ya completamente recuperado, Lorena Bernal reflexiona y confiesa cómo encajaron la noticia del positivo de Mikel y el miedo que vivieron en un primer momento: "Hubo un momento de miedo, sobre todo, por la alarma que se creó al hacerlo público".

Un vídeo donde se muestra fuerte y confiesa que ella también sintió síntomas: "Yo empecé a sentir síntomas tres días después de mi marido, muy leves, pero bastante claros. A mí no me hicieron el test, porque, por entonces, ya no testaban a nadie que no fuera a urgencias sintiéndose mal. Los síntomas me duraron poquitos días y, gracias a Dios, fueron muy suaves y pude seguir ocupándome de los niños y de la casa".

Además, la ex Miss España también se pronuncia sobre la importancia de que todos seamos responsables para frenar a este virus lo antes posible.

Desde hace años Lorena Bernal vive una vida tranquila y muy familiar junto a Mikel en Inglaterra con quien ya tiene tres hijos.